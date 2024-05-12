عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي ضد حكام مباراة بلدية المحلة لمنع "توجيه الدوري"

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد بلدية المحلة العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت غضب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يستعد بدوره لمخاطبة اتحاد الكرة، من أجل الاعتراض على حكام مباراة الفريق.

وكان الأهلي تخطى بلدية المحلة بشق الأنفس بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد غزل المحلة، لحساب الجولة 22 من الدوري الممتاز.

أيمن شوقي: لدينا إحساس بتوجيه اللقب

وفي تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، قال الإعلامي أيمن شوقي إن مجلس الإدارة يستعد لإصدار بيان رسمي ضد الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق في المباريات السابقة.

وتابع شوقي تصريحاته قائلا: «لدينا إحساس بتوجيه اللقب نحو جانب معين، لدينا مجلس إدارة قوي يستطيع الحفاظ على حقوق النادي».

أيمن شوقي: أشم رائحة ما حدث قبل 3 مواسم

وأكمل: «هناك حالة من التعمد غير المبرر ضد لاعبي الأهلي، على سبيل المثال أكرم توفيق كان مهددا بأن تنتهي مسيرته اليوم، وأشم رائحة ما حدث قبل 3 مواسم».

واختتم تصريحاته قائلاً: «اتحاد الكرة يعرف جديًا كيف يحل قضية الشيبي والشحات، ويعلم أن لاعب بيراميدز أخطأ لكنه يراسل الفيفا رغم معرفته بالمشكلة وحلها».