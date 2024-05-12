مايفوتكش| قرار حسام حسن مع محمد صلاح.. وفشل صفقة الأهلي الجديدة.. عاجل

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية يُقدمها «الوطن سبورت» للقرّاء والمتابعين يوميا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية المصرية.

قرار حسام حسن مع محمد صلاح في منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استدعاء 7 لاعبين محترفين في قائمة «الفراعنة» لمعسكر يونيو المقبل، محددا موقف محمد صلاح من المعسكر، الذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراتين، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه.

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فشل صفقة الأهلي الجديدة بسبب الدوري السعودي

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة بشأن ملف انتقال الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي الروسي، للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ارتبط اسم اللاعب بارتداء قميص الشياطين الحمر بالموسم المقبل، عقب قرار النادي الروسي بالاستغناء عنه نهاية الموسم الجاري.

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الأهلي يبدأ أولى خطوات عودة أحمد حجازيفتح مسؤولو النادي الأهلي، ملف عودة أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، بعدما ترددت أنباء بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل عن الدوري السعودي، مع نهاية الموسم الجاري، نظرا لعدم الحاجة إلى خدماته، بعد تذبذب مستواه، عقب خضوعه لجراحة الركبة مؤخرا.

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جوميز يستقر على ملامح تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

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ريال مدريد ينهي أزمته مع مبابي

أكدت عدة تقرير صحفية، أن مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، أنهو خلافهم مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي اقترب من الانضمام رسميا إلى «البلانكو»، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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