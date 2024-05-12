«الطاقة الذرية» تنظم دورة تدريبية عن النظائر المشعة بمشاركة باحثين من 5 دول

انطلقت الدورة التدريبية المتقدمة حول «استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية»، اليوم في هيئة الطاقة الذرية المصرية، إذ تُنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ضمن سعي مصر لنقل خبراتها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى الدول العربية.

يشارك في الدورة 16 باحثًا من 5 دول عربية: «مصر وسوريا والأردن وموريتانيا ولبنان»، إذ يقدم الدورة خبراء وعلماء من قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص.

أهمية الدورة

تُسهم الدورة التدريبية في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية وسلامة المنتجات، وتُساعد على الكشف المبكر عن الأعطال وتقليل تكاليف الصيانة، وتثري التعاون العلمي بين الدول العربية في مجال التطبيقات النووية.

محتوى الدورة

تُقدم الدورة للمشاركين من الدول العربية المعرفة النظرية والعملية حول استخدامات النظائر المشعة في مختلف المجالات الصناعية، وتتضمن الدورة محاضرات حول أنواع النظائر المشعة، وفوائد استخدامها، وطرق قياسها. كما تتضمن تدريبات عملية على استخدام النظائر المشعة في حل المشكلات الصناعية.

وقال عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إنَّ هذه الدورة هي أحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية خلال هذا العام، وهي تتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام النظائر المشعة في التطبيقات الصناعية المختلفة لخدمة الأنشطة الصناعية.

أما هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي أوضح أن الدورة تأتي ضمن دعم الهيئة لبرنامج التعاون الدولي مع الهيئة العربية للطاقة للذرية والذي يسعى لنقل خبرات العلماء بهيئة الطاقة الذرية للأشقاء من الدول العربية وكذلك التدريب العملي بمنشآت ومعامل الهيئة المتقدمة في المجالات المختلفة.

وأشار الدكتور خالد زهرمان، ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية إلى أن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2024، وأنه سيشارك بها عدد 16 من الباحثين يمثلون بعض الدول العربية وهي: «مصر، سوريا، الأردن، موريتانيا ولبنان»، وهي تهدف لعرض الخبرات في مجال تطبيقات النظائر المشعة في الاختبارات اللااتلافيه للاستخدامات الصناعية.