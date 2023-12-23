هيئة الطاقة الذرية تنتهي من دورة تدريبية للوقاية الإشعاعية بالإسكندرية

أعلن الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية عن ختام برنامج تدريبي متخصص قام بتنفيذه فرع الهيئة بالإسكندرية في مجال الوقاية الإشعاعية للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول.

التدريب على أساسيات الإشعاع والتطبيقات المختلفة للأشعة السينية

قالت الدكتورة هناء شكري القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالإسكندرية في بيان لها إن الدورة استمرت على مدار ثلاثة أسابيع وقد شملت التدريب على أساسيات الإشعاع والتطبيقات المختلفة للأشعة السينية، وحدات قياس الجرعات الإشعاعية، أساسيات الفيزياء الإشعاعية، طرق الكشف عن الإشعاعات المؤينة، التأثيرات البيولوجية للإشعاع، تحليل الحوادث الإشعاعية، أسس الوقاية الإشعاعية، المصادر الطبيعية والصناعية للإشعاع، إجراءات التراخيص الشخصية والمكانية وترخيص المصادر المشعة، النقل الأمن للمواد المشعة، التطبيقات الوقائية للحماية من الإشعاع، معالجة النفايات المشعة، ثقافة السلامة للأنشطة الإشعاعية.

زيارة لوحدة التشعيع الجامي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى أن الدورة اختتمت بزيارة لوحدة التشعيع الجامي بأم زغيو بالإسكندرية مؤكدة أنه شارك في التدريس بالدورة التدريبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بفرع الهيئة بالإسكندرية ومركز بحوث الأمان النووي بالقاهرة.

تأهيل الكوادر الفنية بالجهات المختلفة

صرح الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة تقوم بدور هام في مجال تأهيل الكوادر الفنية بالجهات المختلفة التي تستخدم المواد المشعة مثل شركات البترول والغاز وبعض الصناعات مثل صناعة السيراميك وكذلك الأنشطة التي تستخدم لتوكيد ورقابة جودة المنتجات والاستخدامات الطبية وغيرها، كما تقوم أيضاً بالقيام بالأنشطة التدريبية على مستوى الدول العربية والأفريقية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

حصول فرع الهيئة بالإسكندرية على شهادة الآيزو

أكد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا البرنامج التدريبي المتخصص يأتي في إطار أنشطة خدمة المجتمع التي تقوم بها الهيئة وكذلك أيضاً في إطار حصول فرع الهيئة بالإسكندرية على شهادة الايزو في شهر مارس 2023 في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.