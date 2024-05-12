«القومي للمرأة» يستقبل وفدا من مكتبة الكونجرس الأمريكية

استقبل المجلس القومي للمرأة وفد مكتبة الكونجرس الأمريكية مكتب القاهرة؛ لزيارة المكتبة المركزية بالمجلس، بحضور الدكتور راستين زركر مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة والشرق الأوسط ، الأستاذ خالد رياض رئيس قسم تزويد وفهرسة المنفردات، والأستاذة ندى سمير أخصائي التبادل والإهداء بمكتبة الكونجرس- المكتب الإقليمي بالقاهرة.

المجلس القومي للمرأة

واستعرضت الأستاذة منى خليل، مدير المكتبة المتخصصة بالمجلس نشأة مكتبة المجلس، وأهم خدماتها، ومستفيديها الداخليين والخارجيين، وأنشطتها الثقافية، ومقتنياتها، وطرق تنمية هذه المقتنيات، وفهرس المكتبة الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت عبر موقع المجلس القومي للمرأة وعبر موقع المجلس الأعلى لاتحاد الجامعات.

وأعرب الدكتور زركر عن سعادته بالتواجد في مقر المجلس القومي للمرأة وعلى التعاون القائم بين مكتبة المجلس وبين مكتبة الكونجرس الأمريكية مكتب القاهرة، الذي يُعدّ واحدًا من أوائل المكاتب الخارجية التي أنشأتها مكتبة الكونجرس خارج الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن مكتبة الكونجرس في البداية تم إنشاؤها لدعم أعضاء الكونجرس الأمريكي للقيام بواجبهم ولكن مع مرور الوقت أصبحت مكتبة قومية، وأصبحت تهتم بتجميع كل مطبوعات الجهات المختلفة لضمها لمقتنيات مكتبة الكونجرس ومن ضمنها مطبوعات المجلس القومي للمرأة.

‎وأشار زركر إلى أنّ المتخصصين من فريق عمل مكتبة الكونجرس - مكتب القاهرة يقومون بجمع الكتب التي يتم استقبالها من مختلف الجهات - ومنها مطبوعات المجلس القومي للمرأة – ومعالجتها وإجراء العمليات الفنية عليها، قبل عرضها للجمهور، كما يتم حفظها بأحدث الطرق والوسائل العلمية وادخالها على قاعدة البيانات، وإيداع نسخة منها بمكتبة الكونجرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

‎وأكد الأستاذ خالد رياض أن موضوعات وقضايا المرأة أصبحت من اهم القضايا المطروحة على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة وهو سبب اساسي لتعزيز أوجه التعاون بين مكتبة المجلس ومكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة. ‎و أوضحت الأستاذة ندى سمير على ان الأشهر القادمة ستشهد تعاون مثمر وبناء في مجال التبادل والإهداء بين الجهتين بما يحقق الأهداف المرجوة في مجال خدمات المعلومات .

مقتنيات مكتبة الكونجرس

وخلال اللقاء أهدي الدكتور راستين زركر العدد التذكاري من كتاب «إرادة سياسية شهادة للتاريخ»، لإيداع هذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة الكونجرس في العاصمة الامريكية واشنطن، ويتضمن الكتاب شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسؤولات ونائبات مجلسي الشيوخ والنواب.

تتحدث عن إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة، كما يتضمن العدد التذكاري كلمات السيد رئيس الجمهورية، الداعمة والمحفزة للمرأة، ومواقفه الإنسانية العديدة.

وقد ابدى فريق مكتب الكونجرس إعجابهم بالمقتنيات الفريدة والمميزة بمكتبة المجلس، مؤكدين على دعم مكتبة المجلس خلال الأشهر المقبلة بعدد من الكتب المُهداة في مجال المرأة والموضوعات الأخرى ذات الصلة مجال اهتمام الباحثين والمتخصصين في مجال دراسات المرأة.