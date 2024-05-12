«تموين كفر الشيخ»: توريد 170 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية الحصاد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استلام 170 ألفًا و33 طنًا و122 كيلو قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وهي الجهات المسوقة للقمح.

تخصيص 25 موقعًا لاستلام محصول القمح

وأكد المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنّ استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 25 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وأوضح «جابر»، أنّه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، لمتابعة مواقع استلام محصول القمح، خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مع الاطمئنان على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.