مدبولي: تمكنا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية

قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط أن تركز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد الاتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي تمكنت بوضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.

وأوضح رئيس وزراء مصر، أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.