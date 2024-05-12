انطلاق حملة صكوك الأضاحي في محافظة كفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، حملة صكوك الأضاحي 2024، بهدف التيسير على الراغبين في الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقًا في أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة.

قيمة صكوك الأضاحي لعام 2024

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2024، حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11.700 جنيه في العجل البلدي، أو يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسط، مؤكدًا أنّ تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضًا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

وقال «شعبان» إنّ صك الأضحية هو مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصةً النائية منها.

خطة عمل متكاملة لتوزيع لحوم الأضاحي

وأوضح أنّ الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأشار إلى أنّ خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم الأضاحي على غير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء المحافظة، منوهًا أنّه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو حسابات الجمعية في البنوك.