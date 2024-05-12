محافظ الشرقية: توفير 1269 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير 1269 فرصة عمل داخل 17 شركة بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص.

فرص عمل لذوي القدرات والهمم

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

توفير 1269 فرصة عمل

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتا إلى توفير 1269 فرصة عمل بشركات الأمن والحراسة والخدمات المالية وتصنيع الاخشاب والمواد الغذائية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والمسابك ووسائل النقل والدهانات وغيرهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن الوظائف الشاغرة كالتالي: