حكاية «فلورنس» أشهر ممرضة في التاريخ.. جابت ميادين القتال بحثا عن الجرحى (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يوم التمريض العالمي .. حكاية (فلورنس) أشهر ممرضة في التاريخ».

متى ظهر التمريض في العالم؟

وجاء في التقرير: «اليوم العالمي للتمريض وراءه قصص وحكايات عن مهنة تمثل داعما أساسيا في الرعاية الصحية، حيث ظهر التمريض في العالم أثناء علاج الجنود المصابين في الحروب وفي أوقات الأوبئة».

وتابع التقرير، أنّه مع مرور الوقت تطورت المهنة وأصبحت مجالا متعدد الأبعاد وحاسما فيما يتعلق بمنظومة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير: «كلمة ممرضة وراءها استحضار لصورة السيدة الرحيمة التي ترتدي الزي الأبيض وتعتني بالمرضى بإخلاص، ورسمت هذه الصورة البديعة السيدة الإنجليزية فلورنس التي نشرت مهنة التمريض في العالم، وهي الممرضة الأشهر في كل أنحاء العالم».

وأتمّ التقرير: «استطاعت فلورنس من خلال وظيفتها كممرضة المساهمة في تحسين القطاع الصحي بشكل كبير جدا، حيث ولدت عام 1820 بفلورنسا في إيطاليا، وعملت مصلحة اجتماعية واختصاصية إنجليزية، وألفت أكثر من 150 كتابا ومنشورا وتقريرا عن قضايا متعلقة بالصحة، وكانت مشهورة باسم السيدة حاملة المصباح حيث كانت تخرج مساءً إلى ميادين القتال وهي تحمل المصباح وتبحث عن الجرحى والمصابين لإسعافهم».