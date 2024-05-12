10 محطات مياه تخدم أحياء محافظة القاهرة.. «الفسطاط الأكبر»

كشف تقرير شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّ المحافظة تضم 10 محطات مياه تخدم أحياءها، وتعتبر الفسطاط أكبر المحطات من حيث متوسط كمية مياه الشرب الفعلية المنتجة بنحو 1,053,875 مترا مكعبا يوميا، يليها محطة مسطرد 629.797 مترا مكعبا يوميا، ثم محطة روض الفرج 618.098 مترا مكعبا يوميا، ثم محطة المرج 350.194 مترا مكعبا يوميا، ومحطة الأميرية 320.670 مترا مكعبا يوميا، ومحطة شمال حلوان 236.044 مترا مكعبا يوميا، محطة المعادي 230.291، التبين 218.759، الروضة 148.611، بينما كفر العلو من أقل المحطات من حيث متوسط كمية مياه الشرب الفعلية المنتجة وتقدر بنحو 61.620 مترا مكعبا يوميا.

صيانة دورية

وأوصى التقرير بالاهتمام بعمل صيانة دورية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة، واجراء إحلال وتجديد لشبكات المياه القديمة بأخرى جديدة لتحسين ضخ المياه على مستوى المحافظة.

محطة الفسطاط تخدم عدة مناطق

وأوضح أنّ محطة الفسطاط تخدم مناطق دار السلام، جزءا من المعادي، البساتين، حدائق المعادي، عزبة خير الله، جزءا من الدرب الأحمر، الجمالية، الاستثمار، مدينة المعراج، عباد الرحمن، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، الحي العاشر، زهراء المعادي، زهراء مدينة نصر، المقطم، ومصر القديمة.

ومحطة المرج تخدم مدينة السلام، المرج، قباء، الهايكستب، أجزاء من محافظة القليوبية، أما محطة مسطرد تخدم مناطق عين شمس، المطرية، ألماظة، الشيراتون، مصرالجديدة، مدينة نصر، منشية البكري، الزيتون، حدائق القبة.

وتخدم محطة الأميرية مناطق منها مدينة نصر، مصر الجديدة، الزيتون، الوايلي، الزاوية الحمراء، جزء من شبكة مدينة نصر، المطرية، حدائق القبة، ومنشية البكري.