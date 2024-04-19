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دراما المتحدة

أحمد فايق يخصص حلقات مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
09:22 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الإعلامي أحمد فايق يخصص حلقة خاصة لطلبة الثانوية العامة

الإعلامي أحمد فايق يخصص حلقة خاصة لطلبة الثانوية العامة

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، حلقة خاصة لطلاب وطلبة الثانوية العامة، تتضمن مراجعة في صورة أسئلة ومسابقة بين الطلبة.

مراجعة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

وقال الإعلامي أحمد فايق، «برنامج مصر تستطيع يقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة وتحديدًا قبل مواعيد الامتحانات، وكل سنة نقوم بتقديمها بشكل مختلف، وقدمنا مجموعة من الحلقات خلال السنوات الماضية مع أوائل الثانوية العامة، وأخذنا منهم مجموعة من النصائح لليلة الامتحان، ونصائح ما قبل الامتحان».

وأضاف: «وهذا العام فكرنا أن نكرر ذلك بشكل مختلف، وهى أننا نراجع مع بعض المواد بشكل تفصيلي، ولكن في صورة لعبة، نعمل مسابقة، معانا مجموعة من الطلاب المتفوقين جدًا في المدارس وهنسألهم». 

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