أحمد فايق: مناهج الثانوية العامة تطورت وتحتاج لمذاكرة بشكل مستمر (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «DMC»، حلقة جديدة من البرنامج، إذ قام بعمل مسابقة بين طلاب الثانوية العامة، في مادة الفلسفة والمنطق، بين فريق أرسطو، ويمثله «سيف السيد وأحمد تامر»، وفريق ابن خلدون، ويُمثله «ملك محمد وباسم محمد».

وقال أحمد فايق، إن البرنامج يواصل في هذه الحلقة تقديم خدمة مراجعات المواد لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف: «امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، وإن شاء الله أولادنا مذاكرين، والثانوية العامة مرحلة في حياتنا بنعدي عليها، ونحاسب نفسنا هل احنا تعبنا واجتهدنا ولا لأ، أما النتيجة فهي عند ربنا».

وأكمل: «اليوم نقدم مراجعة لمادة «الفلسفة والمنطق»، والمناهج تطورت على قد الزمن اللي عايشين فيه، وبالتالي نحتاج لمذاكرة هذه المناهج بشكل مستمر».