نصائح «حماية المستهلك» لاختيار خروف الأضحية قبل العيد.. ألا يقل عن عام

حدد جهاز حماية المستهلك، بعض المواصفات التي يجب مُراعاتها عند اختيار وشراء الأضحية من «الخرفان»، تزامنًا مع قُرب موعد عيد الأضحى المبارك، إذ يقبل المواطنين هذه الأيام على شراء الأضاحي، استعدادًا لشعائر عيد الأضحى المبارك.

نصائح عند شراء الأضحية

ووجه جهاز حماية المستهلك في نشرته التوعية بمناسبة قُرب العيد، بعض النصائح للمواطنين المقبلين على شراء الأضاحي، ترصدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وجاءت كالتالي:

مواصفات الأضحية من «الخرفان»

- يجب ألا يقل الأضحية عن عام.

- ألا يكون أحد قرونه مكسورة.

- يجب ألا تكون قدمه مكسورة.

- ألا تكون أحد أذنيه مجروحة.

- ألا يكون أعمى أو أعرج.

- يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الحرب.

- العمر الملائم للذبح من 8 إلى 12 شهرًا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

كيف تعرف عمر الأضحية؟

- عُمر أقل من سنة، تكون جميع الأسنان الـ4 الأمامية من الفك السُفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة.

- عُمر سنة، تكون أحد الأسنان الـ 4 اختلف شكله وكَبُرَ حجمه.

- عُمر سنة ونصف إلى سنتين يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلى يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

- عُمر 3 سنوات يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

- عُمر 4 سنوات يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة جادة أكبر.

- عُمر أكبر من 4 سنوات يُلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة تتآكل ولونها أصفر.