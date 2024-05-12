عضو «البحوث الإسلامية»: الواعظات كنز مهم كان مدفونا.. ولديهن فقه سديد 

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نهض بالدعوة الإسلامية نهوضا غير مسبوق ووضع الدعوة والدعاة في مكانة مهمة ورقيا وتحضرا وصناعة للعقول في هذا العصر.

الواعظات تمثل نواة مهمة لتبليغ كلام الله

وأضاف عضو مجمع البحوث، خلال كلمته في مؤتمر رائدات وقادة الفكر بمسجد النور بالعباسية: «هذا المظهر الراقي للداعية أمر مهم لأنه متحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة هي تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم، ولعل أبرز المشاهد التي شاهدناها في عهد وزير الأوقاف هي الواعظات التي تمثل نواة مهمة لتبليغ كلام الله عز وجل، فهي لها دور كبير في نشر الدعوة الإسلامية، فنحن تعلمنا على يد أساتذة وعلماء من السيدات وكنا نحصل منهن على علم رصين، فالواعظات أصبحن كنزا مهما، كان مدفونا، فلديهن علما صحيحا وفقها سديدا يتحدثن في صحيح الدين».

وتابع: «الداعية الذي يريد أن يكون ضليعا عليه أن يتزود بالعلم والمعرفة، وأن يعلم أن ميزان المصلحة ومهمة الداعية مهمة، والتوفيق في إدراك المصالح وإنزال النص الشرعي الذي يحكمها بحيث يكون مناسبا لحاجة الناس في كل زمان ومكان»، مؤكدا أن القرآن الكريم له مقصدين وهو حفظ وتمحيص الإيمان، الله تبارك وتعالى لا يستجدي الإيمان من أحد فالقرآن الكريم له رسالة هامة وهي تمحيص الإيمان لذلك علينا مهمة كبيرة في هذا الوقت والجانب.