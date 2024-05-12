التفاصيل الكاملة لقرارات وزارة الأوقاف الجديدة حول المساجد

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من القرارات في الآونة الأخيرة جعلتها محل اهتمام الرأي العام، بشأن التجديد والتطوير وعمارة المساجد ومواجهة محاولات أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنابر والسيطرة على حلقات الدروس والخطب.

الأوقاف تمنع تصوير الجنائز في المساجد

وأعلن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، تعميما مهما على جميع مساجد الجمهورية، بحظر تصوير أي جنازة حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله، وذلك بعدما وقعت أزمات متتالية بين المصورين وجنازات المشاهير من الفنانين، وقد علقت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين على القرار باحتمالية حق الوزارة في منع التصوير داخل المسجد، لكنها رفضت منع المصور الصحفي من توثيق اللحظات المهمة وتأريخها والقيام بعمله.

منع جميع التبرعات

وواجهت وزارة الأوقاف ظاهرة جمع التبرعات والأموال داخل المساجد بقرار أزعج الكثيرين ممن كانوا يستحلون أموال التبرعات خاصة في المساجد النائية التي كان من الصعب الرقابة عليها، فقررت وزارة الأوقاف إلغاء صناديق التبرعات ومنع جمع التبرعات النقدية في المساجد وتحويلها إلى حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي، وتحديد قبول التبرعات العينية بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات.

خطبة الجمعة

كما قررت وزارة الأوقاف في وقت سابق توحيد خطبة الجمعة على عموم مساجد مصر، لضمان عدم التطرق إلى موضوعات لن تفيد المجتمع المسلم، كما ألزمت الأئمة بتوقيت محدد لخطبة الجمعة، بالإضافة لقصر خطبة الجمعة على الأئمة المعتمدين من وزارة الأوقاف.

التوسع في عمارة المساجد

شنت وزارة الأوقاف حملة موسعة على مساجدها في مختلف محافظات الجمهورية تضمن أعمال تطوير وإحلال وتجديد وتأسيس لبنية تحتية بالمساجد، كما أغلقت بعض المساجد المتهالكة ذات الطبيعة التاريخية في المحافظات وشكلت لجانا لفحصها وترميمها بشكل سريع، بجانب المساعدة في فرش المساجد الأهلية وتوفير احتياجاتها.

حيث بلغت افتتاحات الوزارة منذ 2013 إلى الآن أكثر من 833 مسجدًا، منها 656 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الآن نحو 11 ألفًا و855 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و947 مليون جنيه.

تطوير مساجد وأضرحة آل البيت

كما وجهت الأوقاف جهودها لتطوير مساجد وأضرحة آل البيت، والتي تكللت اليوم بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وسبقه تطوير مسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا الحسين، وافتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد الظاهر بيبرس.