رفع 65 طن قمامة في حملات نظافة مكثفة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ حملات صيانة كشافات الكهرباء ونظافة وتمهيد الطرق بمركز صدفا، ضمن الجهود المبذولة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة، لافتا إلى استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية.

حملات لصيانة الكشافات

وقال محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة صدفا نظمت عدة حملات لصيانة الكشافات وتركيب واستبدال لمبات واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك الكهربية وتركيب كشافات الكهرباء بطريق صدفا الدوير وشارع الراهبات وإنارة شارع متفرع من شارع التجارة، وإنارة جزء كبير من طريق صدفا الدوير وشارع عبد الحفيظ خلف مدرسة الخلفاء الابتدائية وشارع الجامع متفرع من الطريق السريع أسيوط سوهاج وحارة حمدان أمام مبنى التأمينات ومتفرعات شارع مدرسة التجارة.

رفع 65 طن قمامة على مدار اليوم

وأشار إلى أنه تم رفع 65 طن قمامة خلال حملات على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية لعدد من الشوارع بالقرى التابعة من بينها الدوير وكوم سفحت والبربا ومجريس، فضلاً عن عدد من الشوارع بنطاق المدينة بينها شارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وشارع مركز الشباب، بالإضافة إلى الأماكن الحيوية والمصالح الحكومية وغيرها، وذلك برئاسة ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ورؤساء الوحدات القروية.