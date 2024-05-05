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حديقة الأسماك تستعد لشم النسيم.. حملات نظافة وتطوير وإلغاء الإجازات (صور)

كتب:

محمد أبو عمرة
11:29 ص | الأحد 05 مايو 2024
حديقة الاسماك

حديقة الاسماك

عقد إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا بحديقة الأسماك في الزمالك «الجبلاية»، مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وبحضور محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، ضمن استعداد الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك.

تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير

وصرح جلال بأن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد، إذ تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار، ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.