حديقة الأسماك تستعد لشم النسيم.. حملات نظافة وتطوير وإلغاء الإجازات (صور)

عقد إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا بحديقة الأسماك في الزمالك «الجبلاية»، مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وبحضور محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، ضمن استعداد الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك.

تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير

وصرح جلال بأن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد، إذ تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار، ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.