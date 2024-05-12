1.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب من المنصات الإلكترونية خلال 8 أشهر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أنّ المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية من شهر يوليو 2023 إلى مارس الماضي 1.7 مليار جنيه، فيما يخص القيمة المضافة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024-2025.

مصلحة الضرائب

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنّ الضريبة على الدخل بشأن المنصات يحكمها اتفاقات دولية جارٍ العمل من أجل خضوع هذه المنصات للضريبة على الدخل، حيث أُنشئت وحده للتجارة الإلكترونية من ضمن مهامها التواصل مع المنصات وتحصيل الضرائب ووضع آليات العمل وفقًا للآليات المعتمدة.

وقالت: «لدينا نظام للتسجيل المبسط، وهو آلية تتيح لبعض الأشخاص الذين ليس عليهم التزامات ضريبية في التسجيل، موضحة أنّ تلك الآلية ساعدت على التزام المنصات التي ليس لها كيان داخل مصر، أو صعب التعامل معها بصورة كبيرة».

الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة

وقال ممثل وزارة المالية، إن الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن قناة السويس، 157 مليار جنيه بزيادة مستهدفة 50 مليار جنيه، مراعاة ذلك إلى أن الأوضاع أثرت على الإيرادات لكن مع الجهود الحالية المبذولة لعودة الهدوء للمنطقة متوقع زيادة إيرادات القناة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي انعكس بصورة إيجابية كبيرة على الإيرادات أيضا.