«الضرائب» تحسم جدل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي، بشكل قاطع إصدار أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في ا لأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.

وأشارت إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة، ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، إذ أن هذه الشائعات لا تهدف إلا إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي للمصلحة للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .