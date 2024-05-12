ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الترويج للمخدرات في الإسكندرية وأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (الإسكندرية، أسيوط)، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وجرى استهداف وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما ضُبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الآيس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,850 مليون جنيه تقريبًا).