ضبط 4 متهمين بتزوير محررات رسمية وكارنيهات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية)، بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، تم ضبطه، وبحوزته (كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات «مزور»)، وبمواجهته أقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالي.

وجرى تحديد الأخير وضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية)، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات المزورة تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات)، وبمواجهته أقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال إصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كما جرى استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة، وآخر عامل بذات المطبعة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وعُثر بداخلها على (جهاز كمبيوتر بفحصه تبين احتواؤه على نماذج من الكارنيهات المزورة المضبوطة، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات).