ضبط 87 ديلر مخدرات في حملة بدمياط 

وجهت الأجهزة الأمنية بدمياط، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأسفرت الحملات، خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط (45) قضية ضُبط خلالها (87) متهما، وبحوزتهم (117,550 كيلو جرام لمخدر الحشيش–250,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 1,240 كيلو جرام هيروين – 157,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 550 قرصا مخدرا – 2 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- 33 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).