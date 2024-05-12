رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 87 ديلر مخدرات في حملة بدمياط 

كتب:

محمد بركات
12:02 م | الأحد 12 مايو 2024
سيارة شرطة- صورة أرشيفية

سيارة شرطة- صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بدمياط، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأسفرت الحملات، خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط (45) قضية ضُبط خلالها (87) متهما، وبحوزتهم (117,550 كيلو جرام لمخدر الحشيش–250,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 1,240 كيلو جرام هيروين – 157,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 550 قرصا مخدرا – 2 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- 33 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

«الداخلية» تشارك في أسبوع المرور العربي لرفع الوعي بأهمية احترام القواعد المرورية

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه

«الداخلية» تختتم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بمشاركة 300 فارس
بقلم محمد بركات