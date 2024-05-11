كشف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم خلال حملات رقابية بمركزي العدوة و أبو قرقاص.

وأشار في بيان، إلى أنه خلال حملات مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، جرى ضبط 155 شيكارة بما يعادل حوالي 8 أطنان دقيق بلدي مدعم بمركزي العدوة وأبوقرقاص، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه جرى ضبط 140 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في مركز العدوة، وضبط تروسيكل غير مرخص محمل بعدد 15 شيكارة دقيق مدعم استخراج 87.5 مخصص لإنتاج الخبز البلدي، بمركز أبو قرقاص.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة لكل واقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

حملات تفتيشة بالتعاون مع مديرية التموين

من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.