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غلق 63 منشأة مخالفة وتحصيل 812 ألف جنيه غرامات فورية بالإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
12:18 م | الأحد 12 مايو 2024
حملات محافظة الإسكندرية

حملات محافظة الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق والمخابز، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

غلق وتشميع منشآت مخالفة

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 63 منشأة، والتحفظ على 6063 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 4085 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال، وتم تحصيل غرامات فورية تقدر بـ812 ألف جنيه.

مواجهة الممارسات الاحتكارية في الإسكندرية 

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق والتفتيش على المخابز البلدي والسياحي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأوزان وأسعار الخبز السياحي.

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بقلم كيرلس مجدى