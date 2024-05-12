«حماية المستهلك» يوجّه 8 نصائح لحفظ اللحوم قبل التجميد
كتب:
أحمد فوزي
01:00 م | الأحد 12 مايو 2024
اللحوم - أرشيفية
وجّه جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند حفظ اللحوم بالتجميد، مع اقتراب موعد عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي.
8 نصائح لتجميد اللحوم
وحدد جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية التي يصدرها في المناسبات المختلفة، بعض النصائح المهمة بشأن حفظ اللحوم في التجميد، كما يلي.
- يفضل التجميد السريع للحوم.
- اختيار اللحوم ذات الجودة العالية لحفظها بالتجميد.
- اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل - قدر الإمكان - لحفظها بالتجميد.
- تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.
- يُفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.
- يفضل تبريد أو تجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.
- يفضل الصهر البطيء للحوم عن الصهر السريع.
- الحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.