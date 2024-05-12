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«حماية المستهلك» يوجّه 8 نصائح لحفظ اللحوم قبل التجميد

كتب:

أحمد فوزي
01:00 م | الأحد 12 مايو 2024
اللحوم - أرشيفية

اللحوم - أرشيفية

وجّه جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند حفظ اللحوم بالتجميد، مع اقتراب موعد عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي.

8 نصائح لتجميد اللحوم 

وحدد جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية التي يصدرها في المناسبات المختلفة، بعض النصائح المهمة بشأن حفظ اللحوم في التجميد، كما يلي.

- يفضل التجميد السريع للحوم.

- اختيار اللحوم ذات الجودة العالية لحفظها بالتجميد.

- اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل - قدر الإمكان - لحفظها بالتجميد.

- تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- يُفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

- يفضل تبريد أو تجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

- يفضل الصهر البطيء للحوم عن الصهر السريع.

- الحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.

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بقلم أحمد فوزي