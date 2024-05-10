أسعار اللحوم الحمراء في منافذ «الزراعة» ومحلات الجزارة.. البلدي بكام

أعلنت شعبة القصابين عن أسعار اللحوم الحمراء وسجلت نحو 350 جنيهًا للكيلو بالنسبة للحوم البلدي وهذه الأسعار للمستهلك، وتشهد هذه الأيام حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم البلدي، مع زيادة المعروض من اللحوم في منافذ وزارة الزراعة وسلاسل أمان.

أسعار اللحوم الحمراء البلدي

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في محلات الجزارة تتراوح بين 330 جنيهًا للكيلو إلى 350 جنيهًا حسب نسبة الدهون في اللحوم، وفي حالة أن نسبة الدهون 100 جرام فإن سعر الكيلو 330 جنيهًا أما في حالة وجود نسبة الدهون 50 جرامًا فإن سعر الكيلو 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

تواصل وزارة الزراعة وسلاسل أمان ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية في منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية كافة، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة وسلاسل أمان

تنشر«الوطن»، في السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في منافذ وزارة الزراعة وسلال أمان المنتشرة في محافظات الجمهورية، كما يلي.

فريش كندوز ملبس 320 جنيهًا.

مفروم ملبس 290 جنيها.

كندوز أحمر 340 جنيهًا.

مفروم أحمر 320 جنيهًا.

موزة حمراء 345 جنيهًا.

شاورما لحم 345 جنيهًا.

إنتركوت 360 جنيهًا.

روزبيف 360 جنيهًا.

بفتيك 360 جنيهًا.

عرق فلتو 370 جنيهًا.

عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

كبده إسكندراني 340 جنيهًا.

كبده بانيه 350 جنيهًا.

قلب وكلاوي 330 جنيهًا.

عكاوي 365 جنيهًا.

لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا.

أسعار مصنعات اللحوم

كفته حاتي بلدي سوبر 250 جنيهًا.

سجق بلدي سوبر 250 جنيهًا.

كفتة أرز بلدي 200 جنيه.

حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه.

ممبار محشي سوبر 120 جنيهًا.

برجر بلدي سوبر 250 جنيهًا.