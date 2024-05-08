5 نصائح لتوفير الطاقة بالفرن الكهربائي والتكييف في الصيف

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة خلال فصل الصيف والتي تمتد لـ 6 أشهر، لتقليل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، والحفاظ على كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي.

أفضل استخدام للفرن الكهربائي

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الطرق المثالية لاستخدام الفرن الكهربائي، وفقًا لنصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجاءت كالتالي:

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.

4- نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

تنظيف التكييف

وفي السياق نصح الجهاز، المواطنين المستخدمين لمكيفات الهواء، بضرورة الحرص على تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها باستمرار، كون تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف، إضافة إلى الحرص عند شراء جهاز التكييف على اختيار القدرة المناسبة لحجم الغرفة المطلوب تبريدها.