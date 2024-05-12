فيلم عالماشي يحتل المركز الرابع في السينما.. حقق 44 ألف جنيه خلال يوم

نجاح متوسط حققه فيلم عالماشي بطولة الفنان على ربيع بدور العرض، وجاء في المرتبة الرابعة متنافسًا مع عدد من الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم عالماشي أمس

وحقق فيلم عالماشي بدور العرض أمس 44 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، مشيرًا إلى أن الفيلم يحقق نجاحًا متوسطًا منذ بداية طرحه في موسم عيد الفطر ويستمر عرضه ضمن موسم الصيف .

أحداث فيلم عالماشي

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي ملئ بالفنتازيا من خلال شاب كسول جدًا يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة والسير باستمرار الأمر الذي يجعل حياته مهددة بالخطر حال توقفه مما يضعه في مواقف صعبة كثيرة.

أبطال فيلم عالماشي

شارك في بطولة فيلم عالماشي كل من علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، إنتاج يوسف الطاهر