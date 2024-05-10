فيلم عالماشي يضع علي ربيع في المركز الأخير بإيرادات السينما

تذيل فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وحصد المركز الأخير حيث حقق أمس الخميس 65 ألف و959 جنيه، فيما تصدر فيلم السرب بطولة أحمد السقا المركز الأول وجاءت إيراداته أمس بمليون و602 ألف جنيه، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم عالماشي على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر 2024 بنحو 12 مليونا و300 ألف جنيه، فيما حقق فيلم السرب في أول أسبوع عرض 20 مليون جنيه.

أبطال فيلم عالماشي

يشارك في بطولة فيلم عالماشي كل من علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، إنتاج يوسف الطاهر.

قصة عالماشي

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي ملئ بالفنتازيا من خلال شاب كسول جدًا يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة والسير باستمرار الأمر الذي يجعل حياته مهددة بالخطر حال توقفه مما يضعه في مواقف صعبة كثيرة.