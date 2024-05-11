إيرادات فيلم عالماشي بطولة علي ربيع في 30 يوم سينما.. مركز أخير

جاءت حصيلة إيرادات فيلم عالماشي، خلال 30 يوم عرض بالسينما وعلى مدار أكثر من 4 أسابيع بنحو 12 مليونا و180 ألف جنيه، وجاء في المركز الأخير في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

واحتل فيلم عالماشي المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في السينما، حيث حقق أمس الجمعة 75 ألف جنيه، فيما حصد السرب 2 مليون جنيه وتجاوز الإجمالي 22 مليون جنيه في أسبوع عرض، وفيلم شقو بـ700 ألف جنيه أمس وتجاوزت إيراداته 68 مليون جنيه في 4 أسابيع بالسينما، وفاصل من اللحظات اللذيذة بـ574 ألف جنيه وتجاوز إجمالي إيراداته 51 مليون جنيه خلال 4 أسابيع.

قصة فيلم عالماشي

يجسد علي ربيع خلال فيلم عالماشي، شخصية هادي وهو كسول جدًا، وتنقلب حياته رأسا على عقب، عندما يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة باستمرار وعدم التوقف لأن الأمر به خطورة على حياته، ويقع في قصة حب مع فتاة رياضية ولكن تواجهه كثير من الصعاب.

أبطال فيلم عالماشي

يشارك علي ربيع بطولة فيلم عالماشي، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، عبدالله مشرف، محمد رضوان، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري.