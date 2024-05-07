فيلم عالماشي يواصل التراجع في شباك التذاكر.. كم حقق من إيرادات؟

يواجه فيلم عالماشي صعوبة في تحقيق النجاح في شباك التذاكر بدور العرض، وذلك في ظل المنافسة القوية التي تشهدها دور العرض منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، بمشاركة عدد كبير من الأعمال الفنية.

إيرادات فيلم عالماشي

ووفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي، حل فيلم عالماشي في المركز الأخير في شباك التذاكر يوم الاثنين الماضي، وهو يوم شمس النسيم، وحقق إيرادات بلغت 123 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم علي ربيع، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، ومحمد رضوان، وكريم عفيفي، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي في دور العرض، بجانب عدد من الأفلام، من بينها فيلم شقو لعمرو يوسف، والسرب لأحمد السقا، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.