وفاة أصغر مربي نعام في مصر.. يوسف بدأ مشروعه بكتكوت وحقق أول مليون بعد سنتين

شاب مصري من مدينة بنها، لفت الأنظار إلى كونه أصغر مربي للنعام في مصر على عكس ما هو متعارف عليه بين مُربي النعام، فأُطلق عليه لقب أصغر رجل أعمال و«ملك النعام»، إذ بدأ يوسف العادلي مشروعه في سن صغيرة، وأنشأ مزرعته لتكون مشروع المستقبلي له، إلا أنّ القدر لم يُمهله تحقيق حلمه، بعد وفاة أصغر مربي نعام في حادث سير مؤلم، تاركًا حزن عميق في قلوب عائلته وأصدقائه.

وفاة أصغر مربي نعام

وبعد وفاة أصغر مربي نعام يوسف العادلي، تحوّلت صفحات أسرته وأصدقائه إلى دفترعزاء ينعون خلالها فقيدهم الذي رحل قبل ساعات، ويودعونه بكلمات مؤثرة، إذ دخل «يوسف» مجال تربية النعام كهواية من خلال كتكوت صغير في عمر شهر أو أقل، وعكف على تربيته حتى وصل إلى سنة من عمره، ثم باعه ليشتري بثمنه 4 كتاكيت نعام مُنتجة، وبدأ في التطوير من مشروعه شيئًا فشيئًا على الرغم من الإحباط الذي أصابه في البداية.

يروي يوسف العادلي، صاحب الـ23 عامًا، في تصريحات تليفزيونية سابقة: «محدش ساعدني خالص في المشروع لأنّ محدش كان مقتنع بالنعام، والناس كلها كانت بتتريق عليا حتى والدتي ووالدي عشان دي حاجة جديدة عليهم، فبدأت مع نفسي وقدرت إني أعمل مزرعة نعام في وقت بسيط جدًا وعملت دراسة جدوى وعرضتها على الناس وبدأت أعرّف الناس اللي حواليا بمشروعي».

لم يقف حلم يوسف العادلي الذي درس الهندسة الزراعية عند مجرد تربية النعام فقط، بل حرص قبل وفاته على نشر خبراته التي اكتسبها في تربية النعام على الراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال دورات تدريبية، بالإضافة إلى تجهيز وتأسيس مزارع النعام للمربين والإشراف عليها: «أنا حبيت مشروعي وبدأت أساعد ناس كتير جدًا من الشباب والبنات وكان فيه ناس مسافرة برة مصر ولما نزلت عملتلهم مشروع تربية النعام وبتابع معاهم في التسويق وكل حاجة».

وخلال عامين من مشروع تربية النعام وبيع لحم وريش وبيض وكتاكيت النعام، حقق يوسف العادلي أول مليون جنيه من مشروعه، وكان يحلم أن يحقق منه المزيد، يقول في تصريحات سابقة: «أنا بصدّر كتكوت النعام ولحم النعام برة مصر، وبحلم إني يكون عندي أكبر مزرعة للنعام في الشرق الأوسط».

كلمات مؤثرة في وداع أصغر مربي نعام

وعقب إعلان وفاة يوسف العادلي، كتب أصدقائه عبر صفحاتهم كلمات مؤثرة في وداعه، إذ دوّن سليمان الطهطاوي عبر فيس بوك قائلًا: «لقد فقدت قريتنا شاب من أفضل وأنجح شبابها كان محبوب من الجميع والله ما شهدنا منك إلا كل خير، وخبر وفاتك أحزن البلد بأكملها، أشهد الله أنّك كنت محافظًا على جميع الصلوات في جماعة ومن الذاكرين الله كثيرا، الله يرحمك يا بشوش الوجه يا طيب القلب».

وكتب مصطفى حشمت تعليقًا على خبر وفاة يوسف العادلي: «من ساعة ما عرفت أنّك توفيت يا صاحبي وأنا بقيت في أسوء حالة ممكن حد يتخيلها، والله قلبي وجعني عليك يا صاحبي، يعلم ربي أني كنت بحبك في الله، وأكيد مش هتغلى على اللي خلقك، ربنا يعوض شبابك في الجنة يا صاحبي المخلص».