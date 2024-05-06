ابتكارات شم النسيم.. «أحمد» يحول بيض النعام الفارغ إلى أعمال فنية

الرسم على البيض أول طقوس تجمع الأطفال والكبار في احتفالات شم النسيم، ذلك الطقس السنوي الملىء بالألوان والبهجة، قرّر الشاب أحمد رضا، من محافظة كفر الشيخ، أن يستغله بطرح «بيض النعام الفارغ» للرسم على مساحة كبيرة تتيح لهم استخدام الألوان وكتابة العبارات.

منذ سنوات أسّست أسرة «رضا» مشروعاً لتربية النعام في مرسى مطروح فقرّر أن يستغل بيض النعام الفارغ وتحويله إلى أعمال فنية وديكورات متنوعة.

«فكرة استغلال بيض النعام الفارغ جات لي علشان نرجّع العادة القديمة بتاعة الناس، لأن كل سنة فيه ناس بتحب تلون البيض وتطلع الفنانين اللي جواهم فى شم النسيم، بس الجديد هنا إن البيضة عندنا بحجم تاني خالص، وأي حد يعرف يرسم عليها براحته ويلوّن كمان ويحطها في البيت زينة، لأنها عبارة عن بيضة النعام المفرّغة اللي بتتميز بصلابة قشرتها، يعني هتبقى ذكرى مع أس شخص على طول»، من هنا كانت بداية فكرة الشاب العشريني.

وزن بيض النعام

تتميز بيضة النعام بصلابة القشرة الخارجية، التي يكون ملمسها مثل ملمس الرخام، وفقاً لـ«رضا»: «بيضة النعام بيتراوح وزنها للأكل أو لو فيها كتكوت نعام من كيلو و200 جرام لكيلو و800 جرام، وأحياناً 2 كيلو بس ده قليل جداً، والبيض الفارغ اللي بابيعه بيبقى للأكل، مفيش فيه كتكوت، فبافضيه في علبة بلاستيك للأكل عادي وباخد القشرة الخارجية».

«رضا»: سعر البيضة الفارغة 80 جنيها من غير رسم

بالتعاون مع اثنين من أصدقائه بدأ «رضا» في تحويل بيض النّعام إلى أعمال فنية: «فيه اتنين أصحابي هما اللي بيرسموا على البيض زي محمد عبدالفضيل ومحمد فتح الباب، والرسمة ممكن تاخد 3 أيام أو أكتر على حسب، هتكون رسمة أو كتابة بس، وكمان اللي حسب اللي هيشتغل فيها هياخد وقت قد إيه، وسعر البيضة الفارغة 80 جنيه من غير رسم، أما بالرسم فبيتحدّد على حسب الشغل».