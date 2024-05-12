مفاجآت ليلى عبد اللطيف لعيد الأضحى.. هل نعود للحظر بسبب وباء جديد؟

تُثير توقعات ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعًا في العالم العربي، إذ تنبأت بالكثير من الحوادث التي وقعت بالفعل، ومن خسائر مادية لكوارث طبيعية إلى انفصال المشاهير كانت أبرز توقعاتها خلال 2024، لتعود وتكشف من جديد كوارث تضرب بعض الدول العربية، خاصًة قبل الاحتفال بعيد الأضحى بعودة الحظر وحالة القلق التي ظهرت خلال فترة كورونا مرة أخرى.

أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف

تعود ليلى عبد اللطيف اليوم بتوقعات جديدة أحدثها التي كشفت عنها في أحد البرامج التليفزيونية، أنه سيحدث اضطرابات أمنية وتفشي الفيروسات: «وقوع أحداث غير مبشرة في بعض الدول العربية قبل عيد الأضحى 2024، وتفشي فيروسات والوباء زي كورونا، وهيكون أول المناطق العربية هي عمان»، مما يسبب حظر على مناطق عديدة.

وتتوقع أن حالة القلق والحظر ستعود من جديد بقوة على الساحات: «كل اللي حصل خلال فترة كورونا هيحصل من جديد، وهيسبب عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التي عانى منها المجتمع لفترة كبيرة، وده بسبب انتشار الفيروسات»، مؤكدة أن ذلك بسبب ظهور فيروسات جديدة، مشيرة إلى أن بعض الدول ستفرض ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني.

فيروس جديد ووباء وكوارث

كشفت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج عن كوارث صحية عديدة من المحتمل ظهورها، على رأسها تحور الفيروسات وسلالة جديدة من فيروس الجدري والجلدي: «أنا بؤكد أن في أحداث غير سارة كتير هتحدث قبل عيد الأضحى 2024 في بعض الدول العربية».