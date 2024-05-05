توقعات ليلى عبد اللطيف للعالم.. ماذا ينتظر نتنياهو؟

دائما ما تُثير توقعات ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعًا في العالم العربي، إذ تنبأت بانفصال بعض المشاهير وحدوث خسائر مادية لأثرياء العالم، وكوارث طبيعية تضرب بلدانًا مختلفة، وما يُثير الدهشة هو أنّ بعضًا من هذه التوقعات قد تحقّق بالفعل بعد أيام قليلة أو حتى ساعات من إطلاقها، ممّا جعل اسمها يتصدر محرك البحث «جوجل».

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبداللطيف الأخيرة التي كشفتها في أحد البرامج التليفزيونية، أشارت إلى أنّ أبواب الهجرة ستكون مفتوحة أمام الشعب اللبناني من عدة سفارات دول أجنبية حول العالم: «أنا بنصح الجميع وبقولهم لا تتركوا لبنان، وحاولوا الاستثمار بمشروعات صغيرة في البداية، وذلك لأنّي أرى أن أكثر بلاد العالم خاصة دول الخليج ستعد إلى لبنان من أجل الاستثمار، وانتعاش الاقتصاد على كل المستويات التجارية والسياحية وهذا البلد سيتعافى ويعود غنيًا رغم كل الصعوبات والأزمات المالية التي يعيشها اليوم، والاقتصاد اللبناني بينتعش، والأرباح المالية بتزيد، وبيعم الخير على الجميع خلال المراحل الجاية».

الحزن يغطي وجوه أحد الإعلاميين

وتتوقع أن يُغطي الحزن أحد أعضاء الوجوه الإعلامية اللبنانية جرّاء موت مفاجئ أو حدث مؤسف، ونرى عددًا كبيرًا من الإعلاميين والمسؤولين بمنزل هذه الشخصية الإعلامية، كما تتجه الأنظار نحو شخصية سياسية أو قيادية بارزة كان قد انتشر خبر اغتيالها أو وفاتها حول العالم بالإعلام لفترة طويلة: «نرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن مما يثير ويُشكّل صدمة للجميع، وأنا أرى أنّ هذه الشخصية ما زالت على قيد الحياة وأنا مسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي تبنّت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبها وللوطن العربي، وأنا بقول إنّه بعده عايش».

ارتفاع أسعار الذهب والفضة والحديد

ومن المتوقع بحسب ليلى عبداللطيف، أنّ ينتقل الصراع الاقتصادي إلى بورصة الذهب والفضة ومجال الاستثمار، مع توقعات بحدوث فوضى عارمة على أبواب البنوك.

استقالة أحد الحكام

وفي أكبر دول العالم، من المتوقع بحسب ليلى عبداللطيف، أن نشهد استقالة أحد الحكام مباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم: «وبقول الحديد سعره رح يعلى مثل الذهب والفضة».

بيان مفاجئ للناطق باسم الفصائل الفلسطينية

وبالنسبة لأبو عبيده، تقول «عبداللطيف» إنّه من المنتظر أن نسمع بيانًا مفاجئًا وصادمًا من الناطق باسم الفصائل الفلسطينية، ويتسبب هذا البيان في زلزلة الداخل الإسرائيلي خاصة بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي وقياداتهم العسكرية، ومن خلال هذا البيان؛ يكشف «أبو عبيدة» معلومات وصورا ومقطع فيديو تصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف: «سنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمؤيدين والمتظاهرين احتفالًا بهذا البيان وسيكون حديث الناس والإعلام».

نتنياهو يمثل أمام العدالة

وتقول ليلى عبداللطيف إنّ الجدل والضجة الإعلامية حول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو سيؤدي إلى رؤيته أمام قوس العدالة، وسيكون المشهد المقبل في الداخل الإسرائيلي هو الفوضى العارمة في الشارع، وسط مطالبات بإبعاده عن رئاسة الحكومة: «أرى نتنياهو بعيدا عن السلطة لكن امتى وكيف ما بنعرف ولا أستبعد أن يكون السبب عارض صحي مفاجئ، وسيتم رفع دعاوى قضائية ضده أمام المحكمة الجنائية من عدة دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية وأيضًا من عائلات آلاف الضحايا بواسطة محاميون دوليون يطالبون التحقيق معه بسبب جرائم حرب وإبادة جماعية».