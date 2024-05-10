تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن ما حدث في الصين.. ماذا قالت؟

تحقق العديد من التوقعات لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، كان آخرها ما تنبأت بحدوثه في الصين، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب الجميع، لتنشر خبيرة الفلك فيديو لها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، فماذا قالت؟

ماذا قالت ليلى عبد اللطيف بشأن الصين؟

وذكرت ليلى عبد اللطيف عن تعرض الصين لإعصار ضخم: «إعصار هائل ومخيف يضرب الصين، ويسبب حركة نزوح كثيفة».

وشهد الصين يوم السبت الماضي، إعصارا كثيفا لقى على أثره 5 أشخاص مصرعهم، وأدى إلى إصابة نحو 33 آخرين، نتيجة لإعصار قوي ضرب مدينة قوانغشتو الصينية في جنوب البلاد، الذي كان مصاحبًا لسقوط حبات المطر وفقًا لـ«العربية».

توقعات ليلى عبد اللطيف

لم يكن ذلك التوقع الوحيد الذي تحقق لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، إلا أنه كان آخرها ما توقعته بشأن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الأمر الذي تحقق بالفعل، ليخرج النجمين ويعلنان انفصالهما بشكل رسمي، إلى جانب توقعها بالعديد من الأمور الأخرى منها سقوط لاعب في أرضية الملعب وهذا ما حدث بالفعل مع اللاعب أحمد رفعت، وغيرها من التوقعات الأخرى التي تثير حالة من الدهشة والاستغراب في حال تحققها في كل مرة.