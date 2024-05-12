لوكوموتيف موسكو يبحث عن الصعود للمركز الرابع بالدوري الروسي أمام أورينبورج

يبحث لوكوموتيف موسكو، عن الصعود للمركز الرابع ببطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على نظيره أورينبورج بملعب «جازوفيك» في الجولة 28 من عمر المسابقة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل لوكوموتيف موسكو، مباراة أورينبورج، بالفوز على روستوف بهدف دون رد في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «آر زد دي أرينا»، بالجولة 27 من عمر بطولة الدوري الروسي الممتاز، ليحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

فوز أورينبورج على كريليا

وفي المقابل، فاز أورينبورج بالجولة 27 لبطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم على نظيره كريليا سوفيتوف سامارا، بنتيجة 2-1 على ملعب «جازوفيك»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 12.

ويتصدر دينامو موسكو، بطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم برصيد 53 نقطة، مستفيدا من خسارة زينيت أمام سيسكا موسكو بهدف دون رد على ملعب «جازبروم» مباراة قمة الجولة 28 للمسابقة، ليتراجع زينيت إلى المركز الثاني بـ 51 نقطة.