لاعب مصري جديد في الدوري الإنجليزي بعد سام مرسي.. من هو ألفين أيمن؟

بات الدوري الإنجليزي الممتاز، على موعد مع استقبال نجم مصري جديد، يلعب في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ إذ نشرت الصفحة الرسمية لـ«الذئاب»، صورة للاعب المصري، عبر منصة التواصل الاجتماعي «X».

ونشرت صفحة وولفرهامبتون، صورة للاعبهم ألفين أيمن، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن اللاعب، خاصة أنه قريب من عدة أندية كبيرة في أوروبا.

16-year-old Alvin Ayman travelled with the first-team on Saturday



A special experience for another one of our youngsters pic.twitter.com/KRMsPZhwA7