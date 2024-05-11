لاعب مصري جديد في الدوري الإنجليزي بعد سام مرسي.. من هو ألفين أيمن؟

بات الدوري الإنجليزي الممتاز، على موعد مع استقبال نجم مصري جديد، يلعب في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ إذ نشرت الصفحة الرسمية لـ«الذئاب»، صورة للاعب المصري، عبر منصة التواصل الاجتماعي «X».

ونشرت صفحة وولفرهامبتون، صورة للاعبهم ألفين أيمن، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن اللاعب، خاصة أنه قريب من عدة أندية كبيرة في أوروبا.

معلومات عن اللاعب ألفين أيمن

ألفين أيمن من مواليد عام 2008 لأب مصري. يلعب بشكل أساسي هذا الموسم، في مرحلة الناشئين مع وولفرهامبتون. يلعب في محور خط الوسط بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع. بدأت ألفين أيمن مسيرته الكروية من خلال أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، ولفت أداؤه الأنظار حتى تعاقد معه نادي وولفرهامبتون في صيف 2023. لعب ألفين أيمن 7 مباريات مع فريق وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي تحت سن 18 عاما، قبل أن يظهر بأداء مميز، ويجري تصعيده لفريق تحت 21 عاما، ويخوض معهم مبارتين. يبلغ ألفين أيمن في الوقت الحالي 16 عاما.

16-year-old Alvin Ayman travelled with the first-team on Saturday



A special experience for another one of our youngsters pic.twitter.com/KRMsPZhwA7 — Wolves Academy (@WolvesAcademy) May 8, 2024

اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب المصري

وذكرت صحيفة «بيرمينجهام وورلد» البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى إلى التعاقد مع الشاب المصري، الذي من المحتمل أن يمثل منتخب مصر في السنوات المقبلة، لكنه حتى الآن لم يجر استدعاؤه للعب مع منتخب الفراعنة في مرحلة الشباب.