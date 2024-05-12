وزيرة خارجية سلوفينيا: ندعم دور «الأونروا» في غزة ونحترم حيادتها

أكدت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، دعم الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في حيادتها وتقديم المساعدة الإنسانية لأهالي غزة، موضحة أن جميع الأطراف عليها أن تدعم الوكالة في عملياتها المستمرة وتحترم دورها الإنساني.

وقالت «فاجون»، خلال كلماته في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، إن بلادها منذ الـ7 من أكتوبر العام الماضي، زادت تمويل المساعدات الإنسانية الخاصة بغزة بنحو 2 مليون يورو تسلمتها «الأونروا».

نصف مليون يورو لبرنامج الغذاء والهلال الأحمر في غزة

وأضافت الوزيرة السلوفينية، أن بلادها خصصت نحو نصف مليون يورو لبرنامج الغذاء والهلال الأحمر في غزة، كما أطلقت شاحنتين من المساعدات الإنسانية للقطاع في شهر فبراير من هذا العام.

وأعربت عن أملها في أن يكون هناك مزيد من المفاوضات لضمان استمرار مباحثات السلام، موضحة أن دولتها من أوائل الدول التي تعترف بإقامة دولة فلسطينية.

وشددت على أن مصر تعد أهم شريك لسلوفينيا وخاص على مستوى العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين التعاون في الهيدروجين الأخضر والزراعة واللوجستات والنقل.