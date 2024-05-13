سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 13-5-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 13-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك الرسمية، بحسب آخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك المصرية عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، حوالي 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، حوالي 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، حوالي 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، حوالي 12.59 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.