تنظيم ورشة عمل للتدريب على قانون التصالح في مركز استدامة بكفر الشيخ

أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، ورشة عمل للتدريب على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، وحاضرت فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة.

التعرف على جوانب قانون التصالح

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ ورشة عمل قانون التصالح تهدف إلى التعرف على جوانب وكافة إجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتوعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معا من خلال تقنين أوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

استمرار الورشة التدريبية على مدار 5 أيام

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ الورشة مستمرة على مدار 5 أيام من الأحد 12 حتى الخميس 16 مايو، ويتضمن العديد من المحاور، منها التعريف بالقانون والربط بين القانون واللائحة التنفيذية وعرض النماذج المدرجة بالقانون ودورة العمل في المراكز التكنولوجية.