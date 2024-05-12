اتحاد شباب كفر الشيخ يكرم 140 من حفظة القرآن الكريم في بلطيم

كرّم اتحاد شباب كفر الشيخ، أمانة بلطيم، حفظة القرآن الكريم في نقابة المُعلمين ببلطيم، تقديرًا للجهود الجليلة التي بذلها الشباب في حفظ وتدبر كتاب الله، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم

وأعربت أمانة بلطيم من خلال هذا التكريم عن تمسكها بدروب الهدى والعلم، ورغبتها في تعزيز روح التفوق والإبداع في حفظ القرآن الكريم، وتقدير الجهود المبذولة في تعلم وتدبر كتاب الله، الذي يُعد منارة للهداية والنور، وجرى تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مستويات، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في حفظ وتعلم كتاب الله.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لمصر، وأعقب ذلك قراءة القرآن الكريم، ثم تكريم حفظة القرآن الكريم وفريق التنظيم المشارك في الاحتفال، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات العامة المتميزة.

وكيل الوزارة: نولي اهتمامًا كبيرًا بحفظة كتاب الله

وصرّح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأنّ الوزارة والمديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم حفظة كتاب الله، وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على أهمية القرآن الكريم في حياة الشباب وتشجيعًا لهم على تحقيق التميز في حفظ كتاب الله، مشيرًا إلى أنّ تكريم حفظة كتاب الله ليس مجرد تكريم سطحي، بل يأتي في إطار بناء جيل قرآني متميز ينشر القيم الإسلامية النبيلة، ويساهم في تنمية المجتمع.

ووجّه محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رعايته للحدث، لافتًا أنّ هدف الاتحاد هو تعزيز القيم الإسلامية، وتحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم.