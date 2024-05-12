آخر تحديث لسعر صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 12-5-2024

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-5-2024 حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك الرسمية.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 153.90 جنيه للبيع، و152.94 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 153.93 جنيه للبيع، و153.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 153.30 جنيه للبيع، و153.96 جنيه للشراء.