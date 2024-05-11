السكة الحديد: تصوير ومحاسبة المتورطين في إلقاء الحجارة على القطارات

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بالتصدي لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدي القطارات وتعطيل مسيرها، مؤكدة على ضرورة المشاركة الفعالة لدور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدي وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بمرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.

تطبيق أقصى العقوبات

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه يتم تصوير مرتكبي مثل هذا السلوك السلبي وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات، ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبي هذه السلوكيات.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن هذه الأعمال تعوق عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة النقل في جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع السكك الحديدية.

ميزانية السكة الحديد

وأكدت الهيئة، أن التلفيات التي تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات، والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.