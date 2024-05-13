هل وجود البصمة دون التوقيع على إيصال الأمانة يبطله؟.. محام يجيب

جريمة التبديد تعد الأساس القانوني للعقاب على جريمة خيانة الأمانة في جنح إيصالات الأمانة، وفقا لنص الماده 341 من قانون العقوبات، بشرط أن يكون الإيصال مكتوبا بشكل صحيح، لكن هل البصمة فقط على إيصال الأمانة تمنحه الحجية التي يحق لصاحبه المطالبه بها.

وللإجابة على هذا السؤال، تواصلت «الوطن» مع رجب البياع، المحامي، لبيان مدى حجية البصمة مستقلة، في الحصول على الحق الذي يتضمنه إيصال الأمانة.

البصمة لا تكفي وحدها على إيصال الأمانة

وقال المحامي، إن البصمة وحدها لاتكفي على إيصال الأمانة؛ لأن الأصل في الالتزامات كافة توقيع المدين، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين ما إذا كان الشخص يجهل القراءة والكتابة، فإن البصمة أمر طبيعي حينها، على اعتبار أن البصمة تحل محل التوقيع، وهنا تتحقق جريمة خيانة الأمانة.

الإيصال قابل للإبطال

وأوضح رجب البياع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان الموقع بالبصمة يجيد القراءة والكتابة، فإن ذلك يثير الشك في عقيده القاضي، وهذا يفسر لصالح المتهم، فقد يقضي القاضي بالبراءة، ليكون إيصال الأمانة غير باطل في ذاته، إنما قابل للإبطال.