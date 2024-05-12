مراسلة «القاهرة الإخبارية»: عائلات الجنود الإسرائيليين يتهمون نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إنّ صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت عن أمهات جنود، أنّ أبناءهم تم اسدعائهم مجددًا للعمل في قطاع غزة في أحياء جباليا وحي الزيتون أو توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية؛ لتحقيق مكاسب سياسية وليست مكاسب انتصار عسكرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

استغلال نتنياهو للجنود الإسرائيليين

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية رغدة منير، أنّ هذا هو اتهام جديد لنتنياهو، باستغلال للجنود وخاصة فئة الاحتياط منهم، للحفاظ على منصبه كرئيس وزراء، مواصلة: « فهناك تخوف جدي من قبل نتنياهو إذا تم الإطاحة به وقامت الحكومة بانتخابات، فوفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية، حصل نتنياهو على 19 مقعد في المقابل حصل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جانتس على 30 مقعد».

إخفاق في الداخل الإسرائيلي

وتابعت: «لذلك كل هذه الأعمال تُترجم في الداخل الإسرائيلي على أنّها إخفاق استراتيجي وأمني فلا يوجد خطة لرئاسة الوزراء الإسرائيلية للحرب على غزة».