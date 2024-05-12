تشير إلى مرض مزمن.. أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا منها الشعور بالعطش

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا توعويا، بشأن مجموعة من الأعراض في حال ظهورها لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة ورفع التوعية الصحية لدى المواطن.

أعراض خطيرة يجب الانتباه لها

وجاءت الأعراض التى حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- عطش شديد

- عدم وضوح فى الرؤية

- شعور مستمر بالجوع

- كثرة التبول

وأوضحت «الصحة» أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض السكر، مطالبا أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من زيارة الطبيب المختص للكشف ومعرفة البروتوكول العلاجي المناسب للحالة والذي يختلف من حالة مرضية إلى أخرى.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأضافت: بعد ذلك يمكن التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن مرض السكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، موضحة أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.