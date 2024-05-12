رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تشير إلى مرض مزمن.. أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا منها الشعور بالعطش

كتب:

مريم الخطري
06:25 ص | الأحد 12 مايو 2024
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا توعويا، بشأن مجموعة من الأعراض في حال ظهورها لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة ورفع التوعية الصحية لدى المواطن.

أعراض خطيرة يجب الانتباه لها

وجاءت الأعراض التى حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- عطش شديد

- عدم وضوح فى الرؤية

- شعور مستمر بالجوع

- كثرة التبول

وأوضحت «الصحة» أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض السكر، مطالبا أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من زيارة الطبيب المختص للكشف ومعرفة البروتوكول العلاجي المناسب للحالة والذي يختلف من حالة مرضية إلى أخرى.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأضافت: بعد ذلك يمكن التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن مرض السكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، موضحة أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

اقرأ المزيد:

هل يؤثر مرض السكر على الإنجاب؟.. فحوصات دورية يجب إجراؤها

دراسة للجنة القومية للأمراض غير السارية لمنع مضاعفات مرض السكر

هل يؤثر مرض السكر على الذاكرة؟.. دراسة تفجر مفاجأة

طرق الوقاية من مرض السكر.. اتبع نظاما غذائيا صحيا

فوائد سحرية لـ القلقاس.. يقلل نسب مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.