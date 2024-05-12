رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض مشروعات «هندسة منوف».. يدعم الطلاب والخريجين

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، برفقة الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض المشروعات الهندسية الذي تنظمه كلية الهندسة الإلكترونية، تحت إشراف الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية، والدكتور جمال محروس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة طلاب الفرقة النهائية وطلاب من مختلف المستويات الدراسية، وطلاب من تكنولوجيا المعلومات الصحية التطبيقية، وطلاب صغار السن من بعض الأكاديميات التعليمية.

تنظيم معرض المشروعات الهندسية سنويا

وأكد رئيس الجامعة، أن معرض المشروعات الهندسية يتم تنظيمه سنويا لعرض مشروعات الطلاب من كلية الهندسة الإلكترونية في مدينة منوف التي تعتبر الوحيدة في الجامعات والمعاهد المصرية والعربية والأفريقية التي تهتم بتخصص واحد في علوم الهندسة وهو علم الإلكترونيات، كما تضم الكلية أقساما تخدم مجال هندسة الاتصالات والتحكم والإلكترونيات الصناعية وهندسة وعلوم الحاسب.

برامج أكاديمية متميزة لدعم الخريجين

وتابع رئيس الجامعة، أن الكلية تستهدف تخريج مهندسين منافسين في هذه المجالات، كما تقدم الكلية برامج أكاديمية مميزة لدعم الخريجين بالمعارف الأساسية والمهارات التي تتوافق مع المعايير القومية والعالمية، ومدربين على إدارة المشروعات الهندسية في المجالات الإلكترونية المختلفة مع ربط الأفكار التي يقدمها الطلاب باحتياجات المجتمع ومشاكل البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجالات التخصص في كلية الهندسة الإلكترونية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجه نحو التحول الرقمي والجامعات التكنولوجية واستحداث برامج وتخصصات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، وأهمية تعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها على مستوى العالم.

مشروعات الطلاب بالكلية

وحرص رئيس الجامعة على تفقد جميع المشروعات والاستماع إلى العرض التقديمي وفكرة كل مشروع، حيث ضم المعرض 38 مشروعا من مختلف الأقسام بالكلية، وقدم الطلاب أفكارهم المبتكرة وشرح تفصيلي لما يقدمه المشروع.

وأشاد رئيس الجامعة بالعديد من المشروعات التي قدمها الطلاب والتي تساهم في حل مشاكل تواجه المجتمع، وتخدم مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية وتدعم التحول الأخضر والحفاظ على البيئة.

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بأفكار الطلاب والتفكير خارج الصندوق التقليدي والتطلع لمستقبل تكنولوجي متطور وتطبيق التحول الرقمي والتوجه نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصميم روبوتات قادرة على تنفيذ العديد من المهام، حيث قدم الطلاب أفكارا مبتكرة، منها النظارة الذكية لفاقدي البصر، وجهاز إنعاش القلب الرئوي، وجهاز الصدمات الكهربائية، وجهاز الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد.

كما تضمنت المشروعات القمر الصناعي الذي قدمه طلاب sky net الفريق الوحيد الذى حظى بدعم وكالة الفضاء المصرية، والغواصة الاستكشافية، والخلايا الشمسية لتوفير الطاقة الشمسية، وجهاز الحصاد الذكي لتوفير المال والعمالة، وجهاز طبي لاختبار الاتزان عند الإنسان، وجهاز لمقاومة الحرائق، وروبوت جراحي، وقفاز ذكي، بالإضافة إلى تصميم برامج لخدمة البنية التحتية للشركات وعمل محاكاة لبعض الأمثلة.