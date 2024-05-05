جامعة المنوفية تحتل المركز الثالث في مجال علوم الحاسب على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور حاتم محمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، أن الجامعة جاءت في المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وفي المركز 670 على مستوى العالم في مجال علوم الحاسب، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية جاءت في المركز الثالث أيضا على مستوى مصر، ورقم 494 على مستوى العالم.

تقدم جامعة المنوفية في البحث العلمي

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالمستوى المتقدم الذي تشهده جامعة المنوفية في البحث العلمي في مجالات علوم الحاسب والإلكترونيات والهندسة الكهربية، وهذا ما ظهر في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات العالمية، حيث جاء مؤخرا في تصنيف «Research.com ranking» أن جامعة المنوفية احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، و المركز 1607 على مستوى العالم.

الاهتمام بالتحول الرقمي

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تعمل وفق رؤية مصر 2030، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه البالغ بالتحول الرقمي والبرمجة والحوسبة المعلوماتية، واستراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة الخريجين للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وتطوير القدرات الرقمية، وإعداد كوادر مدربة على جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا تولي الجامعة اهتماما بالغا بمجالات علوم الحاسب نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وقال إن جامعة المنوفية تتميز بوجود كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الاصطناعي تأكيدا على اهتمام الجامعة بدراسة علوم الحاسب بكافة مجالاته، لمواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والعالمي، حيث تم تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة اللازمة لخدمة العملية التعليمية والتطبيقية والبحثية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية يعدان من المجالات التعليمية والبحثية الهامة التي تولي الجامعة لهما اهتماما بالغا أيضا، وبالكليات المتخصصة في هذه المجالات، وهي كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وكلية الهندسة بشبين الكوم، واللتان تضمان برامج وأقسام متخصصة متميزة على مستوى الجامعات المصرية، لذا تحرز الجامعة تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية في هذه المجالات الهامة.